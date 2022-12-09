У Херсоні відбулося гасіння поштової марки, присвяченої деокупації міста, - К. Тимошенко

У Херсоні у п'ятницю, 9 грудня, відбулося гасіння спеціальної марки, присвяченої визволенню міста від російських окупантів, повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

"Сьогодні у Херсоні відбулося гасіння спеціальної марки, присвяченої визволенню Херсона! Вона з'явилася у продажу сьогодні і розлітається, як херсонські кавуни", - написав Тимошенко у телеграм-каналі у п'ятницю.

Він зазначив, що "Укрпошта" оперативно заходить до деокупованих населених пунктів, забезпечуючи зв'язок, виплати та отримання гуманітарної допомоги.

"Дякую фахівцям за їхню роботу. Відділення "Укрпошти" продовжують відкриватися в місті та області. Має бути ще багато роботи, багато нових марок і багато міст, де потрібно відновити роботу!" - наголосив Тимошенко.