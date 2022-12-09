Події

19:26 09.12.2022

У Херсоні відбулося гасіння поштової марки, присвяченої деокупації міста, - К. Тимошенко

1 хв читати

У Херсоні у п'ятницю, 9 грудня, відбулося гасіння спеціальної марки, присвяченої визволенню міста від російських окупантів, повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

"Сьогодні у Херсоні відбулося гасіння спеціальної марки, присвяченої визволенню Херсона! Вона з'явилася у продажу сьогодні і розлітається, як херсонські кавуни", - написав Тимошенко у телеграм-каналі у п'ятницю.

Він зазначив, що "Укрпошта" оперативно заходить до деокупованих населених пунктів, забезпечуючи зв'язок, виплати та отримання гуманітарної допомоги.

"Дякую фахівцям за їхню роботу. Відділення "Укрпошти" продовжують відкриватися в місті та області. Має бути ще багато роботи, багато нових марок і багато міст, де потрібно відновити роботу!" - наголосив Тимошенко.

Теги: #херсон #марка

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:20 09.12.2022
Унаслідок обстрілу окупантами лікарні в Херсоні є поранений, його вже прооперували

Унаслідок обстрілу окупантами лікарні в Херсоні є поранений, його вже прооперували

16:49 06.12.2022
Російські окупанти обстріляли Херсон, загинув працівник водоканалу – міськрада

Російські окупанти обстріляли Херсон, загинув працівник водоканалу – міськрада

13:02 05.12.2022
У Херсоні затримано екскерівника філії російського банку, яка вводила в місті "рублеву зону"

У Херсоні затримано екскерівника філії російського банку, яка вводила в місті "рублеву зону"

19:32 04.12.2022
85% споживачів у Херсоні вже мають світло

85% споживачів у Херсоні вже мають світло

19:13 04.12.2022
У Херсоні запустили насосну станцію, яка забезпечить водопостачання 70% городян

У Херсоні запустили насосну станцію, яка забезпечить водопостачання 70% городян

16:56 04.12.2022
Окупанти обстріляли Таврійський мікрорайон Херсона, обійшлося без постраждалих – ОВА

Окупанти обстріляли Таврійський мікрорайон Херсона, обійшлося без постраждалих – ОВА

15:28 04.12.2022
У Херсоні за два тижні внаслідок ворожих обстрілів загинуло 19 людей

У Херсоні за два тижні внаслідок ворожих обстрілів загинуло 19 людей

13:44 04.12.2022
Порошенко з волонтерами відкрили Гуманітарний центр у Херсоні

Порошенко з волонтерами відкрили Гуманітарний центр у Херсоні

05:52 04.12.2022
У Херсоні обладнають цілодобову пекарню для забезпечення хлібом мешканців міста і військових

У Херсоні обладнають цілодобову пекарню для забезпечення хлібом мешканців міста і військових

23:58 02.12.2022
Окупанти обстріляли Херсон, місто залишилося без електропостачання – голова ОВА

Окупанти обстріляли Херсон, місто залишилося без електропостачання – голова ОВА

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

США виділяють Україні $275 млн як військову допомогу - Білий дім

Прем'єр Великої Британії пообіцяв найближчими тижнями поставити Україні ракети ППО малої дальності - Даунінг-стріт

Гуманітарний комітет ВР підтримав законопроєкт щодо заборони діяльності РПЦ в Україні - нардепи

На всій території України зберігається загроза ракетних ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури - Генштаб ЗСУ

Уряд стурбований відтермінуванням на два тижні терміну прийняття документів від кандидатів на посаду директора НАБУ - Шмигаль

ОСТАННЄ

Україна отримає EUR36,4 млн грантової допомоги з фонду E5P - ЄБРР

США виділяють Україні $275 млн як військову допомогу - Білий дім

Правоохоронці завершили розслідування за фактом спроби підкупу мера Дніпра Філатова екснардепом Микитасем

Прем'єр Великої Британії пообіцяв найближчими тижнями поставити Україні ракети ППО малої дальності - Даунінг-стріт

До РНБО подано пропозиції щодо запровадження санкцій проти представників російського духовенства

Генпрокурор Костін закликає "саме зараз" створити міжнародний воєнний трибунал щодо злочину агресії РФ проти України

Гуманітарний комітет ВР підтримав законопроєкт щодо заборони діяльності РПЦ в Україні - нардепи

На всій території України зберігається загроза ракетних ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури - Генштаб ЗСУ

Уряд стурбований відтермінуванням на два тижні терміну прийняття документів від кандидатів на посаду директора НАБУ - Шмигаль

Польща зведе електронний бар'єр на кордоні з Росією

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА