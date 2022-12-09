Естонія, Нідерланди та Норвегія передадуть ЗСУ третій польовий шпиталь - Міноборони України

Естонія, Нідерланди та Норвегія передадуть Україні польовий госпіталь Role 2 для покращення медичних можливостей ЗСУ.

Як повідомляє пресслужба Міноборони України, польовий шпиталь нададуть Сили оборони Естонії, а Норвегія та Нідерланди підтримають проєкт фінансово.

"Зазначений військовий шпиталь є третім, який передає Естонія Україні із початку повномасштабної війни Росії проти нашої країни. Естонія вже передала Україні військової допомоги на суму більше ніж 255 млн євро, що складає майже третину річного оборонного бюджету", – наголошують у відомстві.

Там зазначають, що тристороння співпраця також передбачатиме закупівлю контейнеровозів і трейлерів, санітарно-гігієнічних, складських та житлових модулів, а також товарів медичного призначення для модернізації шпиталю.

"Навчання українських медичних сил з використання польового госпіталю проведуть українські та естонські фахівці за підтримки Нідерландів", - уточнюють у Міноборони.

У відомстві повідомляють, що надзвичайна та повноважна пані посол України в Естонії Мар'яна Беца взяла участь в урочистій церемонії укладення угоди про передання Україні військового польового шпиталю Role 2. У церемонії також узяли участь міністр оборони Естонії Ханно Певкур, посол Норвегії Елзе Беріт Еікеланд та посол Нідерландів Озлем Канел.

"ЗСУ вдячні за підтримку та допомогу Естонії, Нідерландів та Норвегії", - підсумували в Міноборони.

Джерело: https://t.me/ministry_of_defense_ua/3564