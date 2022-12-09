Події

17:19 09.12.2022

Естонія, Нідерланди та Норвегія передадуть ЗСУ третій польовий шпиталь - Міноборони України

1 хв читати
Естонія, Нідерланди та Норвегія передадуть ЗСУ третій польовий шпиталь - Міноборони України

Естонія, Нідерланди та Норвегія передадуть Україні польовий госпіталь Role 2 для покращення медичних можливостей ЗСУ.

Як повідомляє пресслужба Міноборони України, польовий шпиталь нададуть Сили оборони Естонії, а Норвегія та Нідерланди підтримають проєкт фінансово.

"Зазначений військовий шпиталь є третім, який передає Естонія Україні із початку повномасштабної війни Росії проти нашої країни. Естонія вже передала Україні військової допомоги на суму більше ніж 255 млн євро, що складає майже третину річного оборонного бюджету", – наголошують у відомстві.

Там зазначають, що тристороння співпраця також передбачатиме закупівлю контейнеровозів і трейлерів, санітарно-гігієнічних, складських та житлових модулів, а також товарів медичного призначення для модернізації шпиталю.

"Навчання українських медичних сил з використання польового госпіталю проведуть українські та естонські фахівці за підтримки Нідерландів", - уточнюють у Міноборони.

У відомстві повідомляють, що надзвичайна та повноважна пані посол України в Естонії Мар'яна Беца взяла участь в урочистій церемонії укладення угоди про передання Україні військового польового шпиталю Role 2. У церемонії також узяли участь міністр оборони Естонії Ханно Певкур, посол Норвегії Елзе Беріт Еікеланд та посол Нідерландів Озлем Канел.

"ЗСУ вдячні за підтримку та допомогу Естонії, Нідерландів та Норвегії", - підсумували в Міноборони.

Джерело: https://t.me/ministry_of_defense_ua/3564

Теги: #зсу #госпіталь #мыноборони

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:50 09.12.2022
Посольство України займається справою затриманого у Словаччині на запит РФ військовослужбовця ЗСУ, консульський доступ до нього утруднений через російське громадянство

Посольство України займається справою затриманого у Словаччині на запит РФ військовослужбовця ЗСУ, консульський доступ до нього утруднений через російське громадянство

14:12 08.12.2022
За місяць в експлуатацію до ЗСУ допущено сім зразків БПЛА українського виробництва - Резніков

За місяць в експлуатацію до ЗСУ допущено сім зразків БПЛА українського виробництва - Резніков

23:17 06.12.2022
В Україні 6 грудня тепер буде Днем подяки

В Україні 6 грудня тепер буде Днем подяки

18:31 06.12.2022
Необхідності вручати повістки на блокпостах немає – Монастирський

Необхідності вручати повістки на блокпостах немає – Монастирський

17:51 06.12.2022
Зеленський у Харківській області відвідав військовий шпиталь

Зеленський у Харківській області відвідав військовий шпиталь

14:47 06.12.2022
Партія "Слуга народу" передала 130 млн грн бюджетного фінансування на виробництво озброєння для ЗСУ

Партія "Слуга народу" передала 130 млн грн бюджетного фінансування на виробництво озброєння для ЗСУ

13:49 06.12.2022
У День ЗСУ Україна повернула з полону 60 військовослужбовців

У День ЗСУ Україна повернула з полону 60 військовослужбовців

13:17 06.12.2022
В Україну повернули тіла 49 полеглих захисників

В Україну повернули тіла 49 полеглих захисників

13:02 06.12.2022
Ми пишаємося ЗСУ - Зеленський зі Слов'янська

Ми пишаємося ЗСУ - Зеленський зі Слов'янська

12:02 06.12.2022
Посол США Брінк: у День ЗСУ ми вшановуємо воїнів-героїв України, які борються за своє вільне майбутнє

Посол США Брінк: у День ЗСУ ми вшановуємо воїнів-героїв України, які борються за своє вільне майбутнє

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Уряд стурбований відтермінуванням на два тижні терміну прийняття документів від кандидатів на посаду директора НАБУ - Шмигаль

РФ вивезла з України понад 13 тисяч дітей

Болгарія вперше надішле військову допомогу Україні, список засекречений - ЗМІ

Звільнені з полону захисники "Азовсталі", які перебувають у Туреччині, можуть зустрітися зі своїми рідними - Єрмак

Київ ініціює створення міжнародної місії для моніторингу умов перебування українських громадян у російському полоні

ОСТАННЄ

Уряд стурбований відтермінуванням на два тижні терміну прийняття документів від кандидатів на посаду директора НАБУ - Шмигаль

Польща зведе електронний бар'єр на кордоні з Росією

США впровадили санкції проти ЦВК РФ та її голови Памфілової

Німецький суд затвердив арешти 23 ультраправих, підозрюваних у плануванні перевороту

Український фільм "Клондайк" режисерки Марини Ер Горбач увійшов у лонг-лист премії "Оскар"

Антикорупційні органи повідомили про підозру трьом заступникам мера Одеси, які тримали під контролем міськраду

У Підмосков'ї згорів склад компанії, що відповідає за перевезення небезпечних вантажів залізничними коліями до РФ, - Стратком ЗСУ

До Києва на запрошення Кличка приїхала мер Барселони Колау

РФ вивезла з України понад 13 тисяч дітей

Болгарія вперше надішле військову допомогу Україні, список засекречений - ЗМІ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА