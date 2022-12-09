У Підмосков'ї згорів склад компанії, що відповідає за перевезення небезпечних вантажів залізничними коліями до РФ, - Стратком ЗСУ

У російському Підмосков'ї в п'ятницю згорів склад електрообладнання, який, імовірно, належав компанії, яка відповідає за перевезення небезпечних вантажів залізничними коліями в Росії, повідомляє Управління стратегічних комунікацій Збройних сил України (Стратком ЗСУ).

"І знову пожежа. І знову на московії. На цей раз згорів склад електрообладнання у підмосков'ї. За наявною інформацією там знаходився склад "Транспортні Технології Столиця", що відповідає за перевезення небезпечних вантажів залізничними коліями", - йдеться у повідомленні.

У ньому наголошується, що зазначена пожежа може бути "частиною діяльності рейкових партизанів".

"Загалом вогонь охопив 1500 кв. м. Інформації про те, що саме горіло, наразі немає", - підсумували в управлінні.