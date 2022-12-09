Події

14:25 09.12.2022

Звільнені з полону захисники "Азовсталі", які перебувають у Туреччині, можуть зустрітися зі своїми рідними - Єрмак

1 хв читати
Звільнені з полону захисники "Азовсталі", які перебувають у Туреччині, можуть зустрітися зі своїми рідними - Єрмак

Звільнені з російського полону захисники "Азовсталі", які перебувають у Туреччині, можуть зустрітися зі своїми рідними до новорічних і різдвяних свят, повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

"Ми працюємо над тим, щоб рідні потрапили до них іще до новорічних і різдвяних свят", - сказав Єрмак на брифінгу в п'ятницю в Києві.

За словами Єрмака, він перебуває "на постійному зв'язку з хлопцями". "Вони в хороших умовах, вони продовжують проходити медичне, вже не обстеження, а лікування, відновлення".

Глава Офісу президента також розповів, що вони допомагають у питаннях звільнення побратимів. "Ми співпрацюємо з ними в роботі над списками людей, яких ми повертаємо. Вони добре знають людей, котрі перебували на "Азовсталі", - зазначив Єрмак.

Теги: #азовсталь #єрмак #захисники

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

00:35 04.12.2022
Зеленський та Єрмак зустрілися у Києві із заступником держсекретаря США Вікторією Нуланд

Зеленський та Єрмак зустрілися у Києві із заступником держсекретаря США Вікторією Нуланд

11:18 03.12.2022
Єрмак про рішення G7 запровадити стелю цін на російську нафту на рівні $60 за барель: економіка РФ все одно буде зруйнована

Єрмак про рішення G7 запровадити стелю цін на російську нафту на рівні $60 за барель: економіка РФ все одно буде зруйнована

20:17 02.12.2022
Постачання в Україну засобів ППО та ПРО відбудеться дуже скоро – Єрмак після зустрічі з євродепутатами

Постачання в Україну засобів ППО та ПРО відбудеться дуже скоро – Єрмак після зустрічі з євродепутатами

13:48 30.11.2022
США можуть визнати ПВК "Вагнера" терористичною організацією – глава ОП

США можуть визнати ПВК "Вагнера" терористичною організацією – глава ОП

11:02 30.11.2022
Єрмак обговорив із Салліваном підтримку України в зимовий період

Єрмак обговорив із Салліваном підтримку України в зимовий період

14:53 26.11.2022
12 осіб звільнено в рамках чергового обміну полоненими - Єрмак

12 осіб звільнено в рамках чергового обміну полоненими - Єрмак

20:38 23.11.2022
Проєкт допомоги міст Європи з постачання генераторів Eurosities покликаний допомогти українцям пережити найскладнішу зиму в сучасній історії – Єрмак

Проєкт допомоги міст Європи з постачання генераторів Eurosities покликаний допомогти українцям пережити найскладнішу зиму в сучасній історії – Єрмак

12:45 19.11.2022
Єрмак та Ізабель Дюмон обговорили модальності реалізації пропозицій щодо міжнародних гарантій безпеки для України

Єрмак та Ізабель Дюмон обговорили модальності реалізації пропозицій щодо міжнародних гарантій безпеки для України

12:30 19.11.2022
Єрмак: Мир буде тоді, коли ми вийдемо на кордони 1991 року

Єрмак: Мир буде тоді, коли ми вийдемо на кордони 1991 року

17:09 15.11.2022
Єрмак: Новий ракетний удар по Україні - це відповідь РФ на потужну промову Зеленського на G20

Єрмак: Новий ракетний удар по Україні - це відповідь РФ на потужну промову Зеленського на G20

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Київ ініціює створення міжнародної місії для моніторингу умов перебування українських громадян у російському полоні

Зеленський сподівається на допомогу омбудсменів у поверненні на Батьківщину полонених і депортованих українців

Унаслідок ворожого артобстрілу Херсона і передмістя загинули двоє цивільних, кількість поранених уточнюється

Громадянам ФРН почали надходити фейкові листи нібито від імені українського генконсульства з пропозицією приєднатися до іноземного легіону

СБУ прийшла з перевіркою до кафедрального собору УПЦ (МП) у Борисполі

ОСТАННЄ

Велика Британія услід за США вводить санкції проти молдовських бізнесменів Плахотнюка та Шора

Окупанти пошкодили та зруйнували понад 2,8 тис. навчальних закладів із 24 лютого - МОН

Київ ініціює створення міжнародної місії для моніторингу умов перебування українських громадян у російському полоні

Судовий процес у справі про можливе відстрочення тюремного покарання Саакашвілі перенесено на 14 грудня

Новим директором АТ "АвтоКрАЗ" призначено Володимира Носова

Німеччина передасть Україні 18 САУ RCH-155

Балкер NEVA з 25 тис. тонн пшениці від України відбув до Сомалі

Зеленський сподівається на допомогу омбудсменів у поверненні на Батьківщину полонених і депортованих українців

Окупанти посилили репресії проти працівників ЗАЕС – "Енергоатом"

СБУ затримала енергетика-колаборанта, який знеструмив частину Донецької області для потреб агресора

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА