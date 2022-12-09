Звільнені з полону захисники "Азовсталі", які перебувають у Туреччині, можуть зустрітися зі своїми рідними - Єрмак

Звільнені з російського полону захисники "Азовсталі", які перебувають у Туреччині, можуть зустрітися зі своїми рідними до новорічних і різдвяних свят, повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

"Ми працюємо над тим, щоб рідні потрапили до них іще до новорічних і різдвяних свят", - сказав Єрмак на брифінгу в п'ятницю в Києві.

За словами Єрмака, він перебуває "на постійному зв'язку з хлопцями". "Вони в хороших умовах, вони продовжують проходити медичне, вже не обстеження, а лікування, відновлення".

Глава Офісу президента також розповів, що вони допомагають у питаннях звільнення побратимів. "Ми співпрацюємо з ними в роботі над списками людей, яких ми повертаємо. Вони добре знають людей, котрі перебували на "Азовсталі", - зазначив Єрмак.