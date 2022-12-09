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13:51 09.12.2022

Київ ініціює створення міжнародної місії для моніторингу умов перебування українських громадян у російському полоні

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Київ ініціює створення міжнародної місії для моніторингу умов перебування українських громадян у російському полоні

Україна ініціює створення міжнародної місії для моніторингу умов і стану українських громадян, які перебувають у російському полоні, повідомив глава Офісу президента Андрій Єрмак.

"Ми звернулися до омбудсменів світу, ми звернулися до міжнародних організацій, щоби вони приєдналися. І ми зараз працюємо над створенням такої місії, яка справді могла б потрапляти в місця, де знаходяться наші полонені", - сказав Єрмак на брифінгу в п'ятницю в Києві.

Він додав, що інформаційний центр зі звільнення українських полонених не отримує від Російської Федерації ніякої інформації, а якщо і отримує, то її "дуже важко вважати реальною".

За словами Єрмака, не було жодного факту моніторингу та контролю за умовами перебування українських громадян у російському полоні з боку Міжнародного комітету Червоного хреста, про що він прямо казав президентові МКЧХ.

Теги: #місія #ініціатива #полонені

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