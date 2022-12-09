Події

13:17 09.12.2022

Німеччина передасть Україні 18 САУ RCH-155

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Німеччина анонсувала передання Україні 18 самохідних артилерійських установок (САУ) RCH-155, 80 пікапів, 7 вантажівок та 90 одиниць протидронного обладнання, повідомило посольство Німеччини.

“Німеччина передасть Україні 18 САУ RCH 155, 80 пікапів, 2 ангарні намети, 7 вантажівок та 90 одиниць протидронного обладнання. Протягом останнього тижня Україна отримала 20 бронеавтомобілів Dingo та 2 великовантажні сідельні тягачі M1070 Oshkosh”, - зазначено в повідомленні в твіттері.

Теги: #сау #німеччина

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