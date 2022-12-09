СБУ затримала енергетика-колаборанта, який знеструмив частину Донецької області для потреб агресора

Співробітники Служби безпеки України затримали "енергетика" окупантів, який знеструмив частину Донецької області та спрямував електрику на бази агресора.

"Служба безпеки викрила ще одного колаборанта в результаті стабілізаційних заходів у звільнених районах Донецької області. Поплічником ворога виявився колишній працівник місцевих електромереж, який після тимчасової окупації частини регіону підтримав загарбників", - йдеться в повідомленні української спецслужби в п'ятницю.

За інформацією СБУ, за підтримку дій РФ чоловіка призначили керівником РЕМ Краснолиманського району, яке підпорядковувалося так званому міністерству вугілля та енергетики терористичної організації "ДНР".

"Перебуваючи на "посаді", зловмисник "від'єднав" районний центр від електроживлення і перенаправив його на потреби окупаційних угруповань Росії", - наголошується в повідомленні.

Також, як інформують у СБУ, зловмисник налагодив співпрацю з представниками "регіональної енергопостачальної компанії" тимчасово окупованої Горлівки, щоб набрати "штат".

"Знеструмивши місто, рашисти забезпечували енергопостачання своїх окупаційних органів, військових баз та складів зі зброєю та боєприпасами", - уточнюється в повідомленні.

В українській спецслужбі наголошують, що після звільнення Лимана зловмисник намагався втекти з міста, проте співробітники СБУ своєчасно викрили та затримали його.

Слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за ч. 4 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Слідчо-оперативні дії з викриття колаборанта здійснювали співробітники СБУ Донецької та Луганської областей за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.