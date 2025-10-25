Інтерфакс-Україна
Події
15:54 25.10.2025

Українські десантники звільнили село Сухецьке на Донеччині

1 хв читати

Командування Десантно-штурмових військ ЗС України повідомило про звільнення населеного пункту Сухецьке в Покровському районі (Донецька обл.).

"Підрозділи 82-ї окремої десантно-штурмової Буковинської бригади ДШВ ЗСУ звільнили населений пункт Сухецьке в Покровському районі Донецької області. Під час штурмових дій українські воїни вступили в запеклий бій із противником чисельністю понад 60 осіб", - йдеться у повідомленні у Телеграмі у суботу.

За інформацією, в результаті бойового зіткнення були знищені 44 окупанти, вісім — поранені, ще дев’ятеро — здалися в полон.

Повідомлення доповнюється відповідним відео.

Як повідомлялось, 22 жовтня Командування Десантно-штурмових військ ЗС України повідомило про звільнення населеного пункту Кучерів Яр на Добропільському напрямку. Зазначається, що в ході операції в полон було взято понад 50 осіб противника.

Теги: #село #звільнення #донецька_обл

