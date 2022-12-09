Події

11:37 09.12.2022

Колишньому керівнику пожежної частини в Донецькій області повідомлено про підозру за співпрацю з ворогом

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Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) повідомили про підозру колишньому керівнику однієї з пожежних частин Донецької області, який працює на ворога та бере участь у роботі окупаційних органів влади, повідомляє ДБР.

"Після захоплення російськими військами окремих населених пунктів Бахмутського району Донецької області чоловік добровільно почав працювати на окупантів. Він отримав від окупаційної адміністрації "посаду", пов'язану з виконанням організаційно-розпорядчих функцій у так званій пожежно-рятувальній частині міста Світлодарська", - інформують у бюро.

У повідомленні зазначено, що фігурант також брав участь у засіданнях під головуванням окупаційного голови місцевої адміністрації Світлодарська.

Колишньому правоохоронцю заочно повідомлено про підозру в державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України).

Теги: #зрадник #пожежник #донецька_область

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