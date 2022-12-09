Окупанти втратили за добу в Україні близько 310 військових, ББМ і артсистему - Генштаб ЗСУ

Бойові втрати російської окупаційної армії за минулу добу становлять близько 310 людей особового складу, а від початку повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого станом на ранок п'ятниці, 9 грудня, сягають близько 93 тис. 390 осіб, повідомляється у фейсбуці Генерального штабу Збройних сил України.

Крім того, за минулу добу РФ втратила в Україні одну бойову броньовану машину (ББМ), одну артилерійську систему та три одиниці автомобільної техніки (зокрема цистерни з паливно-мастильними матеріалами).

Загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ втратила в Україні 2937 танків, 5912 ББМ, 1926 артсистем, 395 РСЗО, 211 засобів протиповітряної оборони, 4531 автомобіль і автоцистерну, 164 одиниці спецтехніки та 16 суден. Знищено 281 літак і 264 вертольоти, збито 1603 безпілотні літальні апарати оперативно-тактичного рівня і 592 крилаті ракети.