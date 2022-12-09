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09:52 09.12.2022

Кремль створює умови для затяжної війни, спрямованої на знищення українського суверенітету, - ISW

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Кремль створює умови для затяжної війни, спрямованої на знищення українського суверенітету, - ISW

Заяви президента РФ Володимира Путіна про роль Росії як єдиної "гарантії українського суверенітету" є додатковими індикаторами того, що Кремль створює умови для затяжної війни, спрямованої на знищення українського суверенітету, повідомляється у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW) за 8 грудня.

"Навмисно непослідовні повідомлення Кремля є частиною наполегливої інформаційної операції, спрямованої на те, щоб ввести Захід в оману та спонукати Київ до переговорів і поступок", - ідеться у зведенні.

При цьому аналітики зазначають, що Путін може навмисно дистанціюватися у своїй риториці від нереалістичних вимог російських націоналістів стосовно воєнних дій РФ в Україні.

"Кремль, імовірно, не відмовився від своїх максималістських цілей в Україні попри те, що прессекретар Кремля Дмитро Пєсков уперше визнав, що нинішня територіальна мета Москви полягає в тому, щоб повністю захопити чотири частково окуповані області України. Пєсков, проте, повторив, що Кремль, як і раніше, має на меті "демілітаризацію" та "денацифікацію" в Україні. Це підтверджує, що Росія все ще домагається зміни режиму ("денацифікації") та ліквідації спроможності України протистояти майбутнім атакам або тиску Росії ("демілітаризація"). Іншими словами, цілі Кремля залишаються незмінними порівняно з тими, які були поставлені після відходу Росії від Києва", - наголошують в ISW.

Аналітики зазначають, що нещодавні заяви канцлера Німеччини Олафа Шольца про те, що ризик російської ядерної ескалації нині низький, а також Путіна про позицію РФ щодо ядерної зброї, зокрема політики незастосування першими, підтверджують попередню оцінку, що російські чиновники не мають наміру використовувати ядерну зброю на полі бою, а брязкають нею в рамках інформаційної операції, спрямованої на те, щоб підірвати підтримку України Заходом.

ISW оцінює, що українські сили, ймовірно, готуються скористатися замерзлою місцевістю впродовж зими 2022-2023 рр., і подальші оперативні успіхи України залежать від здатності українських сил продовжувати послідовні операції без перерви.

Повідомляється, що російські війська зміцнили позиції в районі Сватового і здійснили контратаки в районі Кремінної на тлі контрнаступальних операцій українських військ на сході країни. Також російські війська продовжували наступальні дії на напрямках Бахмута й Авдіївки-Донецька, посилили заходи безпеки на окупованих Росією територіях України.

Теги: #війна #звіт #isw

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