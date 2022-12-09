Події

08:21 09.12.2022

Кулеба нагадав президенту МОК про 184 убитих Росією українських спортсменів у відповідь на пропозицію не політизувати спорт

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Кулеба нагадав президенту МОК про 184 убитих Росією українських спортсменів у відповідь на пропозицію не політизувати спорт

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у відповідь на чергові заяви президента Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томаса Баха про те, що "спорт не повинен бути політизований", нагадав про 184 убитих Росією українських спортсменів і наголосив, що "використання спорту для обілення військових злочинів викликає огиду".

"З лютого Росія вбила 184 українські спортсмени. А тепер пан Бах цитує Еммануеля Макрона, який нібито сказав, що «спорт не повинен бути політизований» і до спортсменів з України, Росії та Білорусі потрібно ставитися однаково. Використання спорту для обілення військових злочинів викликає огиду", - написав Кулеба у твіттері у четвер увечері.

 

 

Теги: #спорт #мок #україна

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