Україна продовжує просити про допомогу для захисту неба - Корнієнко

Україна змушена просити про продовження допомоги для захисту свого неба від російських повітряних атак, заявив перший віцеспікер Верховної Ради Олександр Корнієнко.

"Змушені продовжувати просити про… допомогу протиповітряного захисту, адже з 10 жовтня в Україні розпочався новий інфраструктурний терор", - сказав Корнієнко на зустрічі з делегацією Словацької Республіки на чолі з міністром закордонних і європейських справ Растиславом Качером у четвер у Києві.

Він додав, що Україна потребує і надання військово-технічної допомоги, збільшення постачань артилерійських систем, обладнання і боєкомплектів до них.

"Нещодавно ми були на сході. Всі бійці говорять про єдине прохання - збільшити боєкомплект, адже решта - бойовий дух і сучасні засоби ведення боротьби", - наголосив Корнієнко.

Він подякував словацьким колегам за всебічну підтримку, яку їхня країна надає Україні.

"Кожну зустріч використовую як можливість наголосити на необхідності озброєння і підтримки нашої держави в енергетичному секторі - надання генераторів і трансформаторів", - зазначив народний депутат.