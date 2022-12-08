Шмигаль та делегація міністрів Словаччини обговорили допомогу Україні у проходженні зими

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль та міністри Словацької Республіки, які відвідали Київ у четвер, обговорили потреби України в енергетичному обладнанні для проходження зимового періоду, повідомляється у пресрелізі уряду.

"Через російські обстріли майже половина теплової генерації України пошкоджена або знищена. Залишаються окупованими Запорізька АЕС, Каховська ГЕС. Тому підтримка Словаччини зміцнює нашу стійкість у проходженні зими", – зазначив Денис Шмигаль, слова якого наводить пресслужба.

До делегації міністрів Словацької Республіки увійшли міністр закордонних та європейських справ Растислав Качер, міністр оборони Ярослав Надь та міністр економіки Карел Гірман.

Прем'єр-міністр України подякував уряду Словаччини за схвалений новий пакет військової допомоги, куди, зокрема, увійдуть системи розмінування, та за плани надати Україні близько 300 генераторів.

Міністри Уряду Словаччини підтвердили свій намір допомагати Україні зі зброєю, фінансами, санкціями та членством у ЄС.