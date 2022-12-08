Зеленський подякував Словаччині за підтримку українських переселенців і підтримку України на шляху до ЄС

Президент України Володимир Зеленський на зустрічі в Києві з главою МЗС Словаччини Растиславом Качером подякував йому, словацькому уряду та президенту за прийом і підтримку понад 100 тис. українських переселенців, а також сприяння Україні в набутті статусу держави-кандидата в ЄС.

"Вдячні вам за те, що підтримуєте наших тимчасово переміщених осіб, яких у вас зараз понад 100 тисяч. Вдячні вам і з точки зору дипломатії за те, що на шляху до ЄС підтримали нас без вагань – у плані надання Україні статусу держави - кандидата в члени ЄС", - заявив Зеленський.

Він також висловив вдячність Словаччині за підтримку України з початку повномасштабного російського вторгнення.

"Дякую президенту Словаччини Зузані Чапутовій і передаю їй тепле вітання, прем'єр-міністру і всьому Кабінету міністрів, які були і є поруч із нами", - додав президент.

Як повідомляє пресслужба глави Української держави, у зустрічі, окрім глави МЗС Словаччини, також узяв участь словацький міністр оборони Ярослав Надь та міністр економіки Карел Гірман.

Президент України поінформував словацьких чиновників про наслідки масованих ракетних ударів РФ по об'єктах цивільної енергетичної інфраструктури та про необхідну допомогу у відновленні енергопостачання.

Крім того, Зеленський заявив, що Україна очікує визнання РФ державою - спонсором тероризму з боку країн-членів ЄС на національному рівні, як це нещодавно зробив Європейський парламент. Також було наголошено на важливості якнайшвидшого схвалення 9-го пакета санкцій ЄС щодо РФ.

Глава держави також обговорив напрями подальшої взаємодії зі Словацькою Республікою з метою зміцнення обороноздатності України, підготовки українських військовослужбовців та підтримки розмінування деокупованих територій.