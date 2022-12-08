Окупанти в четвер обстріляли інфраструктуру Куп'янська, Золочева та Очакова – Генштаб

Російські окупанти протягом доби завдали 2 ракетних та 3 авіаційних ударів, а також здійснили понад 20 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах уздовж лінії зіткнення.

Як повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення на 18.00 четверга, оприлюдненій на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у фейсбуці, укотре ударів було завдано по об'єктах цивільної інфраструктури міст Куп'янськ та Золочів Харківської області, Очаків Миколаївської області.

На сіверському напрямку ворог обстріляв із мінометів та ствольної артилерії села Хрінівка та Грем'яч Чернігівської області, Середина-Буда та Чернецьке Сумської області.

На слобожанському напрямку з артилерії обстріляно райони населених пунктів Ветеринарне, Гоптівка, Стрілеча, Зелене, Тернова, Стариця, Варварівка, Дворічна та Кам'янка Харківської області. Неподалік Кам'янки окупанти завдали авіаційного удару.

На куп'янському напрямку противник веде оборону, обстріляв райони Берестового, Синьківки, Петропавлівки, Кислівки, Котлярівки та Табаївки Харківської області, а також Новоселівського, Стельмахівки та Піщаного Луганської області.

На лиманському напрямку противник обстріляв райони населених пунктів Макіївка, Площанка та Невське у Луганській області, Торське та Григорівка в Донецькій області.

На бахмутському та авдіївському напрямках противник зосереджує основні зусилля на наступі, обстріляв із танків, мінометів ствольної та реактивної артилерії райони 30 населених пунктів, серед них – Андріївка, Верхньокам'янське, Берестове, Білогорівка, Веселе, Благодатне, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Авдіївка, Водяне, Первомайське, Невельське, Красногорівка, Гостре, Мар'їнка та Новомихайлівка Донецької області. Ворог завдав авіаударів по районах Спірного, Кліщіївки, Північного, Кам'янки, Первомайського та Невельського.

На новопавлівському напрямку ворог обороняється, обстріляв з артилерії та мінометів позиції українських військ поблизу Вугледара, Новосілки, Пречистівки та Золотої Ниви Донецької області.

На запорізькому напрямку обстріляно райони 22 населених пунктів. Серед них Времівку та Новопіль Донецької області, Дорожнянку, Гуляйполе, Залізничне, Оріхів, Новоданилівку, Новоандріївку, Малі Щербаки, Степове Запорізької області. Окупанти завдали авіаударів поблизу Малих Щербаків та Степового.

На херсонському напрямку ворог обороняється, здійснив танковий та артилерійський обстріл районів 17 населених пунктів, серед них Качкарівка, Монастирське, Новоберислав, Берислав, Львове, Іванівка, Новотягинка, Інженерне, Придніпровське та Антонівка Херсонської області, а також околиці міста Херсон.

"Зберігається загроза ворожих ракетних ударів по об'єктах енергетичної системи та критичної інфраструктури по всій території України", - повідомили в Генштабі.