ЄК пропонує включити в санкції проти РФ авіадвигуни, ноутбуки, хімічне та біологічне обладнання

Європейська Комісія (ЄК) у рамках нових санкцій проти РФ пропонує внести до чорних списків 169 структур і обмежити постачання низки товарів з метою ослабити військово-промисловий комплекс Росії, повідомляє в четвер Politico з посиланням на документи, що опинилися в його розпорядженні.

"Пакет націлений на стримування зростання технічних можливостей російського промислового виробництва за рахунок поповнення санкційного списку 169 організаціями, що постачають товари, які можуть покращити технологічний розвиток оборонного сектора та сфери безпеки Росії", - зазначає портал.

"ЄС також хоче розширити список товарів, що підпадають під санкції, які використовують в авіаційній і космічній індустрії, зокрема авіаційні двигуни та запчастини до них. Також під нові обмеження підпадуть ноутбуки, жорсткі диски, камери та лінзи", - пише Politico.

Нові санкції можуть стосуватися двигунів для безпілотників, хімічного і біологічного обладнання, хімічних засобів для боротьби з заворушеннями й електронні компоненти.