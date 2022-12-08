Події

16:58 08.12.2022

Жительку Краматорська судитимуть за надсилання ворогові геоміток із позиціями ЗСУ

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Завершено розслідування і направлено до суду справу за обвинуваченням жительки Краматорська Донецької області, яка надсилала ворогові геомітки з позначенням розташування блокпоста та військовослужбовців ЗСУ, повідомляє Офіс генерального прокурора.

"Встановлено, що у вересні 2022 року жінка з телефону надсилала інформацію і скріншот карти з геомітками на номер російського мобільного оператора. На геомітках було позначено місце розташування блокпосту і військовослужбовців ЗСУ в місті й на території Краматорської ОТГ", - ідеться в повідомленні прокуратури в телеграм-каналі в четвер.

У прокуратурі уточнюють, що жінку судитимуть за фактом несанкціонованого поширення інформації про розташування ЗСУ в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 114-2 КК України).

"На вирок суду вона чекає під вартою", - наголошується в повідомленні.

Теги: #краматорськ #геолокація #мітки

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