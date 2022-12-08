Словаччина передасть Україні близько 300 генераторів для цивільних об'єктів – Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив про плани Словаччини передати українській стороні близько 300 генераторів до кінця поточного року.

"Україна дуже цінує допомогу Словаччини в подоланні енергетичної кризи, зокрема плани передати вже цього місяця близько 300 генераторів", - сказав Кулеба на спільній пресконференції з міністром закордонних справ Словаччини Растиславом Качером у Києві в четвер.

Відповідаючи на запитання журналістів про цільове використання допомоги, він сказав, що "надані генератори насамперед мають допомогти цивільним – школам, лікарням; це ті, кому потрібно насамперед допомогти". "Ми маємо допомогти цивільним пережити цю зиму, тому що ми можемо передбачати складності, і вже є складнощі від ракетних нападів із боку Росії", - додав міністр.

Глава зовнішньополітичного відомства також подякував словацькому колезі за надану військову та гуманітарну допомогу і повідомив про підписання меморандуму про співпрацю між відомствами.

"Сьогодні ми підписали меморандум про співпрацю між Міністерством закордонних справ України та Словаччини. Він визначає подальші цілі двосторонньої співпраці, уточнює форми нашої взаємодії на міжнародній арені", - сказав Кулеба.