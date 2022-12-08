На деокупованій території Миколаївщини знайдено тіла трьох мирних жителів зі слідами тортур

Прокурори продовжують фіксувати воєнні злочини РФ на деокупованих територіях Миколаївської області: знайдено тіла трьох мирних жителів зі слідами тортур, повідомляє Офіс генерального прокурора.

"Прокурори Миколаївської обласної прокуратури спільно зі слідчими поліції та криміналістами виявили на деокупованій території с. Новопетрівка Широківської ОТГ Баштанського району трьох загиблих внаслідок військової агресії РФ", - ідеться у повідомленні відомства у телеграм-каналі у четвер.

У повідомленні наголошується, що, за даними слідства, тіла належать місцевим жителям - чоловікам 39-ти, 42-х та 55-ти років.

"Згідно з висновками судово-медичних експертів, у загиблих зафіксовані сліди тортур та катувань. Двоє чоловіків мають вогнепальні поранення", - інформують у прокуратурі.

Наразі відбуваються слідчі дії, спрямовані на встановлення обставин злочину.

Триває досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаним із умисним убивством (ч. 2 ст. 438 КК України).