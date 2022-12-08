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14:16 08.12.2022

"Енергоатом" заявляє про постачання російськими окупантами "Градів" на ЗАЕС та підготовку чергових провокацій

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"Енергоатом" заявляє про постачання російськими окупантами "Градів" на ЗАЕС та підготовку чергових провокацій

Російські загарбники 7 грудня завезли на територію захопленої ними Запорізької атомної електростанції декілька реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) "Град" та готують чергові провокації, повідомила НАЕК "Енергоатом" у телеграм-каналі.

Як уточнили в "Енергоатомі", РСЗВ загарбники розмістили біля енергоблоку №6, поряд зі станційним сухим сховищем відпрацьованого ядерного пального (СВЯП), де раніше вони в таємному режимі будували деякі "захисні споруди", порушуючи всі умови організації ядерної та радіаційної безпеки.

У компанії прогнозують найімовірнішу провокацію, підготовлювану окупантами, - обстріли "Градами" безпосередньо з майданчика ЗАЕС протилежного берега Дніпра, зокрема Нікополя і Марганця, у такий спосіб скориставшись "прикриттям" енергоблоків і СВЯП.

"Звертаємось до МАГАТЕ та всієї світової атомної спільноти, інформуючи про додаткове розміщення РСЗВ "Град" безпосередньо на майданчику ЗАЕС. І ще раз закликаємо створити зону безпеки всередині та навколо станції за її повної демілітаризації та деокупації", - наголосили в "Енергоатомі".

Теги: #провокації #заес #окупанти

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