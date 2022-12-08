Російські окупанти продовжують обстрілювати Херсонщину, за добу загинули двоє мирних жителів, ще один поранений

Російські окупанти продовжують обстрілювати територію Херсонської області з різних типів озброєння, внаслідок чого лише минулої доби в регіоні загинули двоє мирних мешканців, ще один дістав поранення, повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

"Російські окупанти 30 разів обстріляли територію Херсонщини. Мирні населені пункти області страждали від ворожих ударів із артилерії, РСЗВ, танків та мінометів", - написав Янушевич у телеграмі у четвер.

За його словами, через російські обстріли в регіоні пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури та житлові будинки.

"За минулу добу через обстріл рашистів загинули дві цивільні особи, ще один житель Херсонщини дістав поранення", - підсумував голова ОВА.