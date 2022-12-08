Події

09:43 08.12.2022

На автодорогах загального користування державного значення Кіровоградської області запроваджено обмеження руху через негоду

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На автодорогах загального користування державного значення Кіровоградської області запроваджено обмеження руху через негоду

На всіх автомобільних дорогах загального користування державного значення Кіровоградської області (від м. Знам'янка до межі з Дніпропетровською областю та від м. Олександрія до межі з Полтавською областю) запроваджено обмеження руху всіх видів транспортних засобів з 02:30 8 грудня, повідомила пресслужба Держслужби з НС у телеграм-каналі.

"7-8 грудня внаслідок погіршення погодних умов (налипання мокрого снігу, крижаний дощ) на дорогах Кіровоградщини утворилася ожеледь, що спричинило труднощі для руху автотранспорту", - пояснили у пресслужбі.

Для допомоги водіям залучається техніка пожежно-рятувальних підрозділів області. Минулої доби рятувальники 11 разів виїжджали на вилучення автомобілів із ускладнених ділянок доріг та кюветів: вилучено 15 одиниць техніки, з них дев'ять вантажних автомобілів, один автобус та п'ять легкових автомобілів (загалом у транспортних засобах перебували 53 особи).

 

Теги: #транспорт #обмеження #кіровоградська

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