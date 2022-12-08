Події

09:40 08.12.2022

Російські війська за добу втратили 340 осіб особового складу - Генштаб ЗСУ

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Російські війська за добу втратили 340 осіб особового складу - Генштаб ЗСУ

Із початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну російська армія втратила 93 080 осіб особового складу, включаючи 340 осіб за минулу добу, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у фейсбуці.

Також за даними Генштабу за добу було знищено два танки (загалом 2937 одиниць), дві бойові броньовані машини (загалом 5911 одиниць), дві артилерійські системи (загалом 1925 одиниць), два БПЛА оперативно-тактичного рівня (загалом 1603 одиниці), дві одиниці автомобільної техніки (загалом 4528 одиниць) та одну одиницю спеціальної техніки (загалом 164 одиниці).

Крім того, з початку вторгнення РФ втратила 395 РСЗВ, 211 засобів ППО, 281 літак, 264 гвинтокрили, 592 крилаті ракети та 16 кораблів.

Теги: #рф #війна #втрати

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