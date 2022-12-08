Від початку деокупаційних заходів на Харківщині зареєстровано 3535 воєнних злочинів

На звільнених ЗСУ територіях Харківської області працівники вибухотехнічної служби Нацполіції продовжують обстеження та розмінування населених пунктів, із початку деокупаційних заходів вони відпрацювали вже близько 1 967,6 га території.

"Співробітниками вибухотехнічної служби Національної поліції України з початку деокупаційних заходів обстежено територію загальною площею близько 1 967,6 га. Вилучено 26 801 вибухонебезпечний предмет, знищено – 4 501", - повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції у Харківській області.

Крім того, слідчі Нацполіції України зареєстрували 3535 воєнних злочинів, скоєних загарбниками під час окупації. З цих кримінальних проваджень переважна більшість (3127) зареєстрована за ст.438 (порушення законів і звичаїв війни) КК України. Ще 350 кримінальних проваджень розпочато за ст.111-1 (колабораційна діяльність) КК України.

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За підозрою у причетності до диверсійно-розвідувальних груп та проведення пропагандистської діяльності до територіальних підрозділів поліції було доставлено для перевірки 17 осіб.