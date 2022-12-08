Кількість випадків COVID-19 у світі перевищила 647 млн

Кількість підтверджених випадків зараження коронавірусом у світі на ранок четверга досягла 647 млн 9 тис. 915, свідчать дані американського університету Джонса Гопкінса.

Від початку поширення вірусу у світі від наслідків зараження COVID-19 померло 6 млн 646 тис. 278 осіб.

До країн із більш ніж 30 млн випадків зараження входять США, Індія, Франція, Бразилія та Німеччина.

Кількість інфікованих та померлих від наслідків зараження склала:

США - 99 млн 230 тис. 740 та 1 млн 83 тис. 362.

Індія - 44 млн 675 тис. 413 та 530 тис. 647.

Франція - 38 млн 461 тис. 21 та 160 тис.495.

Бразилія - 35 млн 396 тис. 191 та 690 тис. 229 (дані на ранок вівторка).

Німеччина - 36 млн 690 тис. 235 та 158 тис. 684.

За інформацією порталу Worldometer, який спеціалізується на статистичних даних із найважливіших світових подій, коефіцієнт смертності на 1 млн населення планети на ранок четверга склав 853,4. У США на 1 млн жителів померли 3 тис. 312 осіб, в Індії – 377, у Франції – 2 тис. 431, у Бразилії – 3 тис. 207, у Німеччині – 1 тис. 892.