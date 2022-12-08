Події

07:39 08.12.2022

Ворог уночі сім разів обстрілював Нікопольський район на Дніпропетровщині

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Ворог уночі сім разів обстрілював Нікопольський район на Дніпропетровщині

У ніч проти четверга, 8 грудня, російські окупанти обстріляли Червоногригорівську, Нікопольську та Марганецьку громади Дніпропетровської області, повідомив голова ОВА Валентин Резніченко.

"Росіяни 7 разів атакували район із "Градів" та важкої артилерії. Тримали під прицілом три громади - Червоногригорівську, Нікопольську та Марганецьку. У мирні міста та села прилетіли понад 70 снарядів. Обійшлося без загиблих і поранених", - написав він у телеграм-каналі у четвер уранці.

Резніченко додав, що представники ДСНС продовжують обстеження територій – з'ясовують деталі обстрілів.

 

 

 

Теги: #обстріли #нікополь #дніпропетровська_область

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