Події

06:51 08.12.2022

Начальник поліції Черкаської області загинув, підірвавшись на міні на півдні країни

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Начальник поліції Черкаської області загинув, підірвавшись на міні на півдні країни

У середу на Херсонщині загинули, підірвавшись на міні, 4 поліцейських, серед них - начальник поліції Черкаської області, повідомив у відеозверненні президент України Володимир Зеленський

"Чотири поліцейські загинули в процесі стабілізаційних заходів у Херсонській області. Російські міни. Серед загиблих – начальник поліції Черкаської області Михайло Куратченко. Він допомагав колегам на півдні. Вибухотехнік Ігор Мельник, кінолог Сергій Ненада, помічник чергового Уманського райуправління поліції Вадим Пиріжок. Життя ще 4-х поліцейських зараз рятують лікарі", - сказав він.

 

 

Теги: #правоохоронці #міна #зеленський

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