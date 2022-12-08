Начальник поліції Черкаської області загинув, підірвавшись на міні на півдні країни

У середу на Херсонщині загинули, підірвавшись на міні, 4 поліцейських, серед них - начальник поліції Черкаської області, повідомив у відеозверненні президент України Володимир Зеленський

"Чотири поліцейські загинули в процесі стабілізаційних заходів у Херсонській області. Російські міни. Серед загиблих – начальник поліції Черкаської області Михайло Куратченко. Він допомагав колегам на півдні. Вибухотехнік Ігор Мельник, кінолог Сергій Ненада, помічник чергового Уманського райуправління поліції Вадим Пиріжок. Життя ще 4-х поліцейських зараз рятують лікарі", - сказав він.