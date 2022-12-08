Кількість загиблих під час обстрілу Курахового зросла до десяти

Кількість загиблих під час обстрілу м.Курахове Донецької області зросла до 10, повідомив у відеозверненні в середу президент України Володимир Зеленський.

"Донецька - сьогодні ж російська армія завдала удар по Кураховому, дуже жорстокий, абсолютно прорахований. Саме по мирних людях. По звичайних людях. По ринку, елеватору, заправці, автостанції, по житловому будинку. У переліку загиблих станом на сьогодні - десять осіб , багато поранених", - сказав він.