Події

21:48 07.12.2022

Кулеба надіслав Боррелю листа із пропозицією запровадити жорсткі санкції проти російського виробництва ракет

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Кулеба надіслав Боррелю листа із пропозицією запровадити жорсткі санкції проти російського виробництва ракет

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що новий пакет санкцій ЄС, запропонований Єврокомісією, включає важливі елементи, на які давно звертає увагу Україна, а також, що він відправив високому представнику ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозепу Боррелю листа із пропозицією запровадити жорсткі санкції проти російського виробництва ракет.

"Наступний пакет санкцій ЄС, запропонований Єврокомісією, включає деякі важливі елементи, на які давно звертає увагу Україна, зокрема санкції проти більшої кількості російських банків і видалення з ефіру більшої кількості російських пропагандистських каналів", - написав він у твіттері.

Також Кулеба повідомив, що він сьогодні надіслав листа Боррелю з пропозицією запровадити жорсткі санкції проти російського виробництва ракет і всього, що використовується для запуску смертоносних ракет по Україні.

"Росія має бути повністю позбавлена можливості завдати удару по критичній цивільній інфраструктурі України", - повідомив міністр.

 

 

 

Теги: #єс #санкції #ракети

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