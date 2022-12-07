Нардепи пропонують визначити засади застосування норм міжнародного гуманітарного права, зокрема у сфері поховання загиблих в Україні ворогів

Група народних депутатів пропонує Верховній Раді визначити правові та організаційні засади застосування норм міжнародного гуманітарного права (МДП) в Україні, зокрема щодо поховання та поховання загиблих в Україні ворогів.

Відповідний законопроект №8268 зареєстрований у парламенті.

Документ пропонує систематизувати діяльність державних органів щодо застосування МДП. Зокрема, ініціатори проекту закону вважають за необхідне визначити уповноважене міністерство, яке забезпечує формування державної політики у сфері дотримання норм МДП, а також уточнити статус Національного інформаційного бюро.

Водночас, законопроект передбачає створення інституту Уповноваженого з дотримання міжнародного гуманітарного права.

Народні депутати також пропонують закріпити статус та особливості діяльності тимчасової спеціальної комісії (ТСК) Верховної Ради щодо застосування та дотримання норм міжнародного гуманітарного права. Згідно із законопроектом, ця ТСК створюється з числа парламентарів не пізніше другої сесії Верховної Ради кожного скликання під час збройного конфлікту та тимчасової окупації.

Мета її діяльності – підготовка документів щодо імплементації МДП, а парламентський контроль за його дотриманням. Повноваження комісії припиняються після завершення збройного конфлікту та тимчасової окупації за рішенням Верховної Ради за поданням голови ВР.

Крім того, у законопроекті обумовлюються особливості поховання ворогів України. Ворогами України пропонується визначати комбатантів та некомбатантів сторони-противника, які померли (загинули) на території України, у тому числі перебуваючи в полоні, які не були передані державі, до якої вони належать, у встановленому законом порядку та потребують поховання.

Військовий цвинтар ворогів України пропонується створювати з урахуванням дотримання Україною принципу гуманізму та норм Женевських конвенцій про захист жертв війни від 12 серпня 1949 року про право померлих на гідні місця поховань, облаштування та утримання яких має забезпечуватися належним чином. Розташування такого цвинтаря, згідно із законопроектом, має визначається рішенням Кабінету Міністрів України, а також порядок поховання ворогів України загалом.

Серед авторів законопроекту – Олександр Бакумов, Марія Мезенцева (обидва із фракції "Слуга народу"), Михайло Цимбалюк (фракція "Батьківщина"), Володимир Арешонков (група "Довіра"), Андрій Осадчук (фракція "Голос").