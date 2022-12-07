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18:46 07.12.2022

Спікери України, Литви та Польщі закликали світ посилити санкції проти РФ

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Голови парламентів України, Литви та Польщі - Руслан Стефанчук, Вікторія Чміліте-Нільсен та Томаш Гродзький - закликали світову спільноту посилити санкції щодо Російської Федерації.

Як повідомляє пресслужба апарату Верховної Ради, про це йдеться у резолюції XII сесії Міжпарламентської асамблеї, підписаній спікерами у середу у Вільнюсі.

"Керівники трьох парламентів закликали світ зберегти та посилити санкційний тиск на РФ для подальшого суттєвого підриву здатності держави-агресора вести війну проти України та продовжувати надавати політичну, економічну, фінансову, гуманітарну, військову та іншу допомогу, скільки потрібно для досягнення перемоги над агресором", - інформує пресслужба.

У резолюції підтверджено право України на індивідуальну або колективну самооборону згідно зі ст. 51 Статуту ООН, і наголошується, що перемога у війні, розв'язаній Росією, має життєве значення для України та Європи загалом.

Крім цього, глави парламентів підтвердили готовність трьох країн продовжувати співпрацю, щоб змусити Росію вивести свої війська з території України, відновити її територіальну цілісність та суверенітет у міжнародно визнаних кордонах.

Теги: #резолюція #асамблея

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