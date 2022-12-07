Події

18:09 07.12.2022

Суд позбавив мера Чернігова Атрошенка права обіймати посаду протягом року - джерело

1 хв читати
Суд позбавив мера Чернігова Атрошенка права обіймати посаду протягом року - джерело

Яворівський районний суд Львова визнав мера Чернігова Владислава Атрошенка винним у скоєнні дій в умовах конфлікту інтересів, оштрафував його на 6,8 тис. грн та застосував обмеження у вигляді позбавлення права обіймати посаду міського голови терміном на 1 рік, повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" джерело у правоохоронних органах.

Співрозмовник агентства уточнив, що Атрошенку інкримінується ст. 1727 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Відповідне рішення суд ухвалив на засіданні у середу.

Як повідомлялося, Національне агентство з питань запобігання корупції склало протокол про конфлікт інтересів стосовно Атрошенка, а 15 вересня - також склало протокол про корупцію. НАЗК бачить корупційну складову в діях мера Чернігова, оскільки на початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну чиновник використав службовий автомобіль на користь своєї родини. При цьому використано 200 літрів бензину, витрати на який відшкодували з міського бюджету.

Петиція з вимогою припинити політичний тиск на Атрошенка, розміщена на сайті президента України, за два місяці зібрала понад 25 тисяч голосів і тепер її має розглянути глава держави.

Теги: #суд #атрошенко #чернігів

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:50 07.12.2022
Верховний суд Франції залишив у силі рішення Міжнародного арбітражу про стягнення $1,1 млрд з РФ на користь Ощадбанку за Крим

Верховний суд Франції залишив у силі рішення Міжнародного арбітражу про стягнення $1,1 млрд з РФ на користь Ощадбанку за Крим

12:22 07.12.2022
Суди для здійснення правосуддя мають забезпечуватись електроенергією – голова Верховного Суду

Суди для здійснення правосуддя мають забезпечуватись електроенергією – голова Верховного Суду

10:20 07.12.2022
Суд визнав винними у податковому шахрайстві дві компанії експрезидента США Трампа

Суд визнав винними у податковому шахрайстві дві компанії експрезидента США Трампа

14:00 05.12.2022
В Україні заочно судитимуть кримського міністра за забезпечення логістики для перевезення окупантами українського зерна

В Україні заочно судитимуть кримського міністра за забезпечення логістики для перевезення окупантами українського зерна

19:08 03.12.2022
У Запорізькій області бойовика "ДНР" засудили до 15 років позбавлення волі за диверсії та здачу позицій українських військових росіянам

У Запорізькій області бойовика "ДНР" засудили до 15 років позбавлення волі за диверсії та здачу позицій українських військових росіянам

15:07 02.12.2022
ЄК пропонує карати на строк до 5 років позбавлення волі за сприяння РФ в уникненні санкцій

ЄК пропонує карати на строк до 5 років позбавлення волі за сприяння РФ в уникненні санкцій

19:20 30.11.2022
Суд заарештував ексчиновницю Мінекономіки, підозрювану в крадіжці 250 млн грн замість купівлі бронежилетів

Суд заарештував ексчиновницю Мінекономіки, підозрювану в крадіжці 250 млн грн замість купівлі бронежилетів

18:46 30.11.2022
Суд скасував закриття справи про розкрадання газу на 1,4 млрд грн

Суд скасував закриття справи про розкрадання газу на 1,4 млрд грн

11:57 29.11.2022
Агента ФСБ, який вивісив в Одесі російський прапор, засуджено до 15 років позбавлення волі

Агента ФСБ, який вивісив в Одесі російський прапор, засуджено до 15 років позбавлення волі

11:37 24.11.2022
Суд заарештував обвинувачених у справі розкрадання газу на понад 1,4 млрд грн, які не приходили на судові засідання – САП

Суд заарештував обвинувачених у справі розкрадання газу на понад 1,4 млрд грн, які не приходили на судові засідання – САП

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Верховний суд Франції залишив у силі рішення Міжнародного арбітражу про стягнення $1,1 млрд з РФ на користь Ощадбанку за Крим

Унаслідок російських обстрілів Курахового Донецької області 8 людей загинули, ще 5 поранені

Українським дипломатам продовжують надходити погрози, вже 31 випадок у 15 країнах - Кулеба

Конституційний Суд підтримав відставку трьох суддів

СБУ проводить контррозвідувальні заходи на об'єктах УПЦ (МП) ще у трьох областях України

ОСТАННЄ

Окупанти в середу обстріляли Коростень, Курахове та населені пункти в Запорізькій області - Генштаб ЗСУ

Нацгвардійці 5 грудня збили крилату ракету зі стрілецької зброї

Енергосистема України зазнала атак понад 1000 ракет і снарядів - глава "Укренерго"

"Укрзалізниця" з 22 грудня запускає поїзд Ужгород - Кам'янець-Подільський

ВАКС заарештував з альтернативою застави бізнесмена Кауфмана, який контролював чиновників Одеської міськради

Посол США відвідала Львівську область

Окупанти обстріляли Ямпіль касетними боєприпасами, троє людей поранені

У Харкові ялинку поставили в метро, там же відбудуться дитячі свята та концерт

На півдні ворог облаштовує рубежі оборони, намагається переформатувати свої підрозділи

В Італії затримали безробітного, який погрожував смертю голові уряду та її доньці

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА