Суд позбавив мера Чернігова Атрошенка права обіймати посаду протягом року - джерело

Яворівський районний суд Львова визнав мера Чернігова Владислава Атрошенка винним у скоєнні дій в умовах конфлікту інтересів, оштрафував його на 6,8 тис. грн та застосував обмеження у вигляді позбавлення права обіймати посаду міського голови терміном на 1 рік, повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" джерело у правоохоронних органах.

Співрозмовник агентства уточнив, що Атрошенку інкримінується ст. 1727 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Відповідне рішення суд ухвалив на засіданні у середу.

Як повідомлялося, Національне агентство з питань запобігання корупції склало протокол про конфлікт інтересів стосовно Атрошенка, а 15 вересня - також склало протокол про корупцію. НАЗК бачить корупційну складову в діях мера Чернігова, оскільки на початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну чиновник використав службовий автомобіль на користь своєї родини. При цьому використано 200 літрів бензину, витрати на який відшкодували з міського бюджету.

Петиція з вимогою припинити політичний тиск на Атрошенка, розміщена на сайті президента України, за два місяці зібрала понад 25 тисяч голосів і тепер її має розглянути глава держави.