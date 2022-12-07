Події

16:27 07.12.2022

В Італії затримали безробітного, який погрожував смертю голові уряду та її доньці

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В Італії затримали безробітного, який погрожував смертю голові уряду та її доньці

Італійські правоохоронці затримали 27-річного безробітного сицилійця, який розповсюджував у твіттері повідомлення з погрозами вбивства стосовно голови Ради міністрів Італії Джорджі Мелоні та її шестирічної доньки, повідомляє у середу італійський телеканал Rai News.

За його даними, у такий спосіб затриманий висловлював невдоволення у зв'язку із планами італійського уряду знизити рівень допомоги безробітним.

Раніше повідомлялося про те, що уряд Італії наступного року має намір обмежити низку соціальних пільг.

Теги: #погрози #мелоні

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