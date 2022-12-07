Події

15:41 07.12.2022

В Україні найближчої доби очікується мокрий сніг і дощ, ожеледиця

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В Україні найближчої доби очікується мокрий сніг і дощ, ожеледиця

У четвер, 8 грудня, у південній частині України, у східних і більшості центральних областей мокрий сніг та дощ, місцями налипання мокрого снігу, ожеледиця, повідомляє Укргідрометцентр.

На решті території вночі місцями невеликий сніг, удень без опадів.

На дорогах західних, північних та центральних областей місцями ожеледиця, у південно-західній частині місцями туман.

Вітер південний та південно-східний, 7-12 м/с.

Температура вночі 0-5° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла. На півдні країни вночі від 1° морозу до 4° тепла, вдень 3-8° тепла, у Криму до 13°.

У Києві вночі місцями невеликий сніг, удень без опадів. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 1-3° морозу, вдень близько 0°.

Як повідомляє Центральна геофізична обсерваторія ім. Бориса Срезневського, найвища температура вдень 8 грудня в Києві була зафіксована у 1960 році і становила 12,2°, найнижча вночі – 19,7° морозу у 1959 році.

У п'ятницю, 9 грудня, у південній частині України та на Закарпатті невеликий дощ, температура вночі 1-6° тепла, вдень 4-9°, у Криму до 14°.

На решті території країни мокрий сніг та дощ, подекуди налипання мокрого снігу, ожеледь, на дорогах ожеледиця, лише у північних, уночі і в більшості західних областей без опадів, місцями туман.

Температура вночі 0-5° морозу (у східних та центральних областях близько 0°), удень від 2° до 3° тепла.

Вітер в Україні переважно південно-східний, 5-10 м/с, у східних областях 9-14 м/с.

У Києві без опадів, подекуди туман. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-3° морозу, вдень близько 0°.

Теги: #погода #прогноз

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