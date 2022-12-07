Суди для здійснення правосуддя мають забезпечуватись електроенергією – голова Верховного Суду

Українські суди для здійснення правосуддя мають забезпечуватись електроенергією, вважає голова Верховного Суду Всеволод Князєв.

"Судовій владі без світла працювати абсолютно неможливо, адже ми настільки сьогодні обмежені вимогами щодо функціонування відповідних електронних систем, що без них рішення суду не може бути ухвалене", - сказав він у межах ХІ щорічного судового форуму у середу.

Князєв, зокрема, розповів про роботу системи автоматичного розподілу справ та фіксацію судового процесу технічними засобами.

"Без світла суд не може розглядати справу, розподілити її, зафіксувати та внести до електронного реєстру. Без усього цього суд не працює. Тому необхідно забезпечувати суди електроенергією, генераторами або відключати їх в останню чергу", - наголосив він.

Водночас Князєв зазначив, що наразі органи судової влади вивчають питання можливості дистанційної роботи суддів.

"Наразі думаємо, що безпечніше для суддів – чи безпечніше з дому, чи безпечніше в суді. Якщо в суді буде світло, то проводитимемо судові засідання в судах, але якщо будуть обстріли, то будемо дивитися за ситуацією, де буде безпечніше", - сказав він.