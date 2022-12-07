Події

12:10 07.12.2022

Україна та вільний світ не мають обмінювати на компроміси свої цінності – Зеленський на церемонії вручення Madeleine Albright Democracy Awards

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Україна та вільний світ не мають обмінювати на компроміси свої цінності – Зеленський на церемонії вручення Madeleine Albright Democracy Awards

Україна та вільний світ не мають змінювати свої цілі та обмінювати на компроміси свої цінності, якщо диктатура боїться визнавати помилки та спокушає перепочинком у боях, сказав президент України Володимир Зеленський, виступаючи через відеозв'язок на церемонії вручення Madeleine Albright Democracy Awards.

"23 лютого 2022 року пані Мадлен Олбрайт оприлюднила стовпчик про те, що російський лідер робить історичну помилку. То були пророчі слова. Він справді зробив помилку – найбільшу в його житті та в житті сучасних поколінь росіян", - сказав президент.

За словами Зеленського, "ідея-фікс будь-якої диктатури – ігнорувати помилки та вдавати, що жодних помилок не було. Саме так поводиться Росія. Очевидно, диктатор програв. Однак він робить усе, щоб Росія продовжувала воювати, щоб тільки не зізнаватися собі та іншим, що було зроблено історичну помилку. Якщо Росія почувається загнаною в кут, звинувачувати треба лише себе".

"Україна та вільний світ точно не мають змінювати свої цілі та обмінювати на компроміси свої цінності, якщо диктатура боїться визнавати помилки та спокушає перепочинком у боях. Ми маємо захищати свободу й гарантувати захист нашої демократії. Україна та світ мають отримати гарантії миру і стабільності", - заявив Зеленський.

За його словами, "будь-який варіант, окрім української перемоги, буде помилкою. Саме тому нам потрібне таке саме американське лідерство, яке ми бачили останні 286 днів".

 

Теги: #церемонія #зеленський

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