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11:52 07.12.2022

ВАКС заочно заарештував екснардепа Грановського за організацію схеми зловживань на Одеському припортовому заводі

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ВАКС заочно заарештував екснардепа Грановського за організацію схеми зловживань на Одеському припортовому заводі

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою розшукуваному колишньому народному депутату Олександру Грановському, який організував злочинну схему зловживань на Одеському припортовому заводі, повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП).

"ВАКС обрав запобіжний захід колишньому нардепу – організатору злочинної схеми зловживань на Одеському припортовому заводі. 7 грудня 2022 року за клопотанням детектива НАБУ, погодженим прокурором САП, слідчий суддя ВАКС обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою організатору злочинної схеми, реалізація якої під час продажу мінеральних добрив завдала збитків АТ "Одеський припортовий завод" (99,5% належать державі) у сумі 93,3 млн грн, а саме народному депутату України VIII скликання", - йдеться в повідомленні прокуратури на сторінці у фейсбуці в середу.

У САП уточнюють, що після затримання обвинуваченого, який перебуває в міжнародному розшуку, і не пізніше ніж через 48 годин з моменту доправлення до суду, суд вирішить питання про застосування цього запобіжного заходу.

За інформацією прокуратури, у межах досудового розслідування встановлено, що в березні-грудні 2015 року народний депутат спільно з довіреною особою організував схему, згідно з якою Одеський припортовий завод продавав мінеральні добрива наперед визначеній компанії за цінами, нижчими від ринкових.

Згідно з оформленими угодами, приватна компанія нібито перепродавала за ринковими цінами продукцію підприємства іноземним компаніям із реального сектору економіки, хоча насправді постачання продукції здійснював безпосередньо Одеський припортовий завод. Як наслідок – ОПЗ недоотримав доходів на суму близько 93,3 млн грн.

У прокуратурі нагадують, що серед підозрюваних – заступник директора та начальник відділу припортового заводу, власник компанії-нерезидента - учасника корупційної схеми, довірена особа народного депутата, а також організатор цієї схеми – на той час народний депутат.

У повідомленні не зазначено ім'я колишнього народного депутата, йдеться про Олександра Грановського.

Джерело: https://www.facebook.com/sap.gov.ua/posts/pfbid0YudLQ2UCHosGC8hn5RqhuY7rUz39tahu6iT7wUdRNkBsWdHNNcSf8T9bwDvLmR5Bl

Теги: #грановський #вакс

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