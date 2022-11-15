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12:49 15.11.2022

НАБУ оголосило в розшук екснардепа Грановського, підозрюваного в завданні понад 93 млн грн збитків ОПЗ

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НАБУ оголосило в розшук екснардепа Грановського, підозрюваного в завданні понад 93 млн грн збитків ОПЗ

Національне антикорупційне бюро України оголосило в розшук колишнього народного депутата Олександра Грановського, якого підозрюють в організації злочинної схеми, яка завдала шкоди АТ "Одеський припортовий завод" (ОПЗ) на суму 93,3 млн грн.

Відповідна інформація з'явилась на сайті НАБУ.

"Грановський Олександр Михайлович, 25.12.1979 року, підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України", - зазначено в повідомленні.

Як повідомлялося, 21 жовтня 2022 року за процесуального керівництва прокурорів САП детективи НАБУ повідомили про підозру організатору злочинної схеми, реалізація якої під час продажу мінеральних добрив завдала шкоди АТ "Одеський припортовий завод" (99,57% належать державі), а саме народному депутату VIII скликання Олександру Грановському.

У рамках досудового розслідування встановлено, що в березні-грудні 2015 року на той час народний депутат спільно з довіреною особою організував схему, згідно з якою ОПЗ продавав мінеральні добрива заздалегідь визначеній компанії за цінами, нижчими від ринкових.

Згідно з оформленими угодами, приватна компанія нібито перепродавала продукцію підприємства іноземним компаніям із реального сектору економіки за ринковими цінами, хоча насправді постачання продукції здійснював безпосередньо Одеський припортовий завод. Як наслідок ОПЗ недоотримав дохід на суму близько 93,3 млн грн.

У рамках розслідування в березні 2020 року повідомлено про підозру чотирьом учасникам злочинної схеми: заступнику директора та начальнику відділу ОПЗ, власнику компанії-нерезидента – учаснику корупційної схеми, а також довіреній особі народного депутата.

Теги: #набу #розшук #грановський

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