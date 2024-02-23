ВАКС відмовив у заочному розслідуванні щодо екснардепа Грановського у справі "ОПЗ"

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) відмовив детективу Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) у проведенні заочного розслідування щодо колишнього народного депутата Олександра Грановського, підозрюваного в організації корупційної схеми із заподіянням 93,3 млн грн збитків АТ "Одеський припортовий завод".

"Слідчий суддя ухвалив відмовити в задоволенні клопотання старшого детектива Національного бюро... про проведення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні... від 20.10.2016 року щодо Грановського Олександра Михайловича, якого підозрюють у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 ККУ", - оголосила в п'ятницю суддя ВАКС Лариса Задорожна ухвалу суду.

Суддя оголосила резолютивну частину рішення, повний текст буде оприлюднено 27 лютого.

Рішення може бути оскаржено в Апеляційній палаті ВАКС протягом п'яти днів.

Антикорупційні органи України восени 2022 року повідомили Грановському про підозру в організації корупційної схеми у справі "Одеського припортового заводу".

У листопаді 2022 року НАБУ оголосило Грановського в розшук, а в грудні 2022 року ВАКС заочно заарештував його. За даними ЗМІ, ексдепутат перебуває за кордоном.