Екснардепу Грановському повідомлено про підозру у справі про заподіяння понад 93 млн грн збитків Одеському припортовому заводу

Антикорупційні органи України повідомили про підозру колишньому народному депутатові України в організації злочинної схеми, яка завдала шкоди Одеському припортовому заводу на суму 93,3 млн грн, повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП).

"21 жовтня 2022 року за процесуального керівництва прокурорів САП детективми НАБУ повідомили про підозру організатору злочинної схеми, реалізація якої під час продажу мінеральних добрив завдала збитків АТ "Одеський припортовий завод"(99,57% належать державі) на сумі 93,3 млн грн, а саме народному депутату України VIII скликання", - йдеться у повідомленні САП у п'ятницю на сторінці у фейсбуці.

У повідомленні уточнюється, що дії екснардепа кваліфіковано за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України.

За інформацією прокуратури, в рамках досудового розслідування встановлено, що в березні-грудні 2015 року тодішній народний депутат спільно з довіреною особою організував схему, згідно з якою Одеський припортовий завод продавав мінеральні добрива заздалегідь визначеній компанії за цінами, нижчими від ринкових.

"Згідно з оформленими угодами приватна компанія нібито перепродувала продукцію підприємства іноземним компаніям із реального сектора економіки за ринковими цінами, хоча насправді постачання продукції здійснював безпосередньо Одеський припортовий завод. Унаслідок цього ОПЗ недоотримав прибутків на суму близько 93,3 млн грн", - зазначається в повідомленні.

У САП уточнюють, що в березні 2020 року повідомлено про підозру чотирьом учасникам злочинної схеми - заступнику директора та начальнику відділу припортового заводу, власнику компанії-нерезидента - учасниці корупційної схеми, а також довіреній особі народного депутата.

"На сьогодні слідство зібрало достатньо доказів, які свідчать про причетність до організації цієї злочинної схеми колишнього нардепа. Зважаючи на те, що місцеперебування колишнього нардепа не встановлено, про підозру йому повідомлено в порядку ст. 135, ст. 278 КК України)", - наголошується у повідомленні.

Ім'я ексдепутата не називається, проте, як повідомило агентству джерело у правоохоронних органах, ідеться про Олександра Грановського.