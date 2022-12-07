СБУ проводить контррозвідувальні заходи на об'єктах УПЦ (МП) ще у трьох областях України

Співробітники Служби безпеки України проводять у середу контррозвідувальні заходи на об'єктах УПЦ (МП) у Черкаській, Волинській та Херсонській областях, повідомляє СБУ.

Як зазначено в повідомленні української спецслужби в телеграм-каналі, зокрема, такі заходи проводяться у Хрестовоздвиженському Чарторійському чоловічому монастирі Волинської єпархії УПЦ (МП), Миколаївському Милецькому чоловічому монастирі Володимир-Волинської єпархії УПЦ (МП), Успенському соборі Української православної церкви (м. Херсон), Управлінні Черкаської єпархії УПЦ, Свято-Михайлівському кафедральному соборі (м. Черкаси), недільній школі та бібліотеці Черкаської єпархії УПЦ (м. Черкаси), Управлінні Умансько-Звенигородської єпархії (м. Умань), Георгіївському жіночому монастирі (Уманський район), храмі Андрія Первозваного (м. Черкаси), Свято-Троїцькому Мотронинському жіночому монастирі (Черкаський район), Красногірському Свято-Покровському жіночому монастирі (Золотоніський район), релігійній громаді Парафія святителя Софронія єпископа Іркутського (м. Черкаси), Канівському Успенському соборі (м. Канів Черкаського району).

"Заходи проводяться спільно з Національною поліцією та Національною гвардією у межах системної роботи Служби безпеки України з протидії підривній діяльності російських спецслужб у нашій державі", - наголошується в повідомленні.

У СБУ зазначають, що з огляду на збройну агресію РФ ці заходи проводяться, зокрема, для виключення використання релігійних громад як осередку "руского міра" та убезпечення населення від провокацій і терористичних актів.

"За безпосередньої участі представників церкви правоохоронці оглядають територію та приміщення (зокрема, готельного типу) для виявлення осіб, які, можливо, причетні до протиправної діяльності на шкоду державному суверенітету України, та предметів, заборонених до обігу", - йдеться в повідомленні спецслужби.