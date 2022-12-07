Події

11:35 07.12.2022

СБУ проводить контррозвідувальні заходи на об'єктах УПЦ (МП) ще у трьох областях України

2 хв читати
СБУ проводить контррозвідувальні заходи на об'єктах УПЦ (МП) ще у трьох областях України

Співробітники Служби безпеки України проводять у середу контррозвідувальні заходи на об'єктах УПЦ (МП) у Черкаській, Волинській та Херсонській областях, повідомляє СБУ.

Як зазначено в повідомленні української спецслужби в телеграм-каналі, зокрема, такі заходи проводяться у Хрестовоздвиженському Чарторійському чоловічому монастирі Волинської єпархії УПЦ (МП), Миколаївському Милецькому чоловічому монастирі Володимир-Волинської єпархії УПЦ (МП), Успенському соборі Української православної церкви (м. Херсон), Управлінні Черкаської єпархії УПЦ, Свято-Михайлівському кафедральному соборі (м. Черкаси), недільній школі та бібліотеці Черкаської єпархії УПЦ (м. Черкаси), Управлінні Умансько-Звенигородської єпархії (м. Умань), Георгіївському жіночому монастирі (Уманський район), храмі Андрія Первозваного (м. Черкаси), Свято-Троїцькому Мотронинському жіночому монастирі (Черкаський район), Красногірському Свято-Покровському жіночому монастирі (Золотоніський район), релігійній громаді Парафія святителя Софронія єпископа Іркутського (м. Черкаси), Канівському Успенському соборі (м. Канів Черкаського району).

"Заходи проводяться спільно з Національною поліцією та Національною гвардією у межах системної роботи Служби безпеки України з протидії підривній діяльності російських спецслужб у нашій державі", - наголошується в повідомленні.

У СБУ зазначають, що з огляду на збройну агресію РФ ці заходи проводяться, зокрема, для виключення використання релігійних громад як осередку "руского міра" та убезпечення населення від провокацій і терористичних актів.

"За безпосередньої участі представників церкви правоохоронці оглядають територію та приміщення (зокрема, готельного типу) для виявлення осіб, які, можливо, причетні до протиправної діяльності на шкоду державному суверенітету України, та предметів, заборонених до обігу", - йдеться в повідомленні спецслужби.

 

Теги: #сбу #упц_мп #поліція

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:10 06.12.2022
БЕБ та СБУ проводять обшуки у банках у справі про незаконний гральний бізнес

БЕБ та СБУ проводять обшуки у банках у справі про незаконний гральний бізнес

14:34 06.12.2022
СБУ: Брат ексдепутата Царьова отримав реальний термін ув'язнення і проситься на обмін

СБУ: Брат ексдепутата Царьова отримав реальний термін ув'язнення і проситься на обмін

13:02 05.12.2022
У Херсоні затримано екскерівника філії російського банку, яка вводила в місті "рублеву зону"

У Херсоні затримано екскерівника філії російського банку, яка вводила в місті "рублеву зону"

12:40 05.12.2022
СБУ проводить контррозвідувальні заходи на об'єктах УПЦ (МП) у Полтавській області

СБУ проводить контррозвідувальні заходи на об'єктах УПЦ (МП) у Полтавській області

10:35 05.12.2022
СБУ затримала т. зв. завгоспа колишньої окупаційної адміністрації в Миколаївській області

СБУ затримала т. зв. завгоспа колишньої окупаційної адміністрації в Миколаївській області

11:36 04.12.2022
Із початку деокупаційних заходів на Харківщині зареєстровано 3 454 військових злочини - поліція

Із початку деокупаційних заходів на Харківщині зареєстровано 3 454 військових злочини - поліція

11:26 03.12.2022
СБУ встановила ініціаторів псевдозакону про "приєднання" Луганської області до РФ

СБУ встановила ініціаторів псевдозакону про "приєднання" Луганської області до РФ

15:31 02.12.2022
РНБО запровадила санкції стосовно намісника Києво-Печерської лаври та екснардепа Новинського

РНБО запровадила санкції стосовно намісника Києво-Печерської лаври та екснардепа Новинського

13:10 02.12.2022
СБУ повідомила про підозру митрополиту Кіровоградської єпархії УПЦ (МП) з оточення московського патріарха Кирила, священнослужителя не затримано

СБУ повідомила про підозру митрополиту Кіровоградської єпархії УПЦ (МП) з оточення московського патріарха Кирила, священнослужителя не затримано

12:12 02.12.2022
СБУ має очолювати політик – нардеп Костенко

СБУ має очолювати політик – нардеп Костенко

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Конституційний Суд підтримав відставку трьох суддів

Російські окупанти 51 раз обстріляли Херсонщину, двоє людей загинули – голова ОВА

Росіяни з "Ураганів" та важкої артилерії вдарили по двох громадах Дніпропетровської області

Ворог намагається йти у наступ на бахмутському, лиманському та авдіївському напрямках

Окупанти випустили 226 снарядів по семи ОТГ Сумської області, є постраждалі

ОСТАННЄ

Конституційний Суд підтримав відставку трьох суддів

Столтенберг: Росія намагається заморозити військові дії, щоб відновити сили та поновити наступ навесні

Суди для здійснення правосуддя мають забезпечуватись електроенергією – голова Верховного Суду

Україна та вільний світ не мають обмінювати на компроміси свої цінності – Зеленський на церемонії вручення Madeleine Albright Democracy Awards

ВАКС заочно заарештував екснардепа Грановського за організацію схеми зловживань на Одеському припортовому заводі

Два потяги зіткнулися поблизу Барселони, майже 150 осіб постраждали

Олена Зеленська вважає за доцільне створення мережі Українських культурних центрів у світі

КМВА закликає киян без необхідності не виїжджати власним транспортом із дому через негоду у Києві

Російські окупанти 51 раз обстріляли Херсонщину, двоє людей загинули – голова ОВА

У ФРН відбулися рейди через підозру про підготовку держперевороту, затримано 25 осіб, зокрема громадянина РФ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА