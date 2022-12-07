Події

11:21 07.12.2022

Олена Зеленська вважає за доцільне створення мережі Українських культурних центрів у світі

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Олена Зеленська вважає за доцільне створення мережі Українських культурних центрів у світі

 Перша леді України Олена Зеленська вважає за доцільне створення мережі Українських культурних центрів у світі.

"Мені здається, що було б доречно створювати мережу Українських культурних центрів у світі, починаючи з Європи до країн Азії", - сказала вона на форумі "Креативна Україна" в середу.

За її словами, це стало б гарним інструментом для того, щоб присутність України в культурному полі цих країн не зменшувалася.

Теги: #культура #зеленська

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