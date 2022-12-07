Олена Зеленська вважає за доцільне створення мережі Українських культурних центрів у світі
Перша леді України Олена Зеленська вважає за доцільне створення мережі Українських культурних центрів у світі.
"Мені здається, що було б доречно створювати мережу Українських культурних центрів у світі, починаючи з Європи до країн Азії", - сказала вона на форумі "Креативна Україна" в середу.
За її словами, це стало б гарним інструментом для того, щоб присутність України в культурному полі цих країн не зменшувалася.