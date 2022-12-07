Події

11:01 07.12.2022

КМВА закликає киян без необхідності не виїжджати власним транспортом із дому через негоду у Києві

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КМВА закликає киян без необхідності не виїжджати власним транспортом із дому через негоду у Києві

Київська міська військова адміністрація закликає жителів столиці без необхідності не виїжджати на вулиці Києва, а також не паркувати автомобілі з обох боків вулиць та доріг через негоду у Києві.

У КМВА зазначають, що станом на 10:00 на вулиці столиці було виведено 167 одиниць комунальної спецтехніки.

"Сніг прибирають понад 3,5 тисячі комунальників. Зупинки громадського транспорту, шляхи, тротуари, велодоріжки інтенсивно обробляються протиожеледними засобами. Ще раз закликаємо киян та гостей міста бути свідомими і не заважати роботі спецтехніки", - йдеться у повідомленні.

 

Теги: #техника #київ #сніг

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