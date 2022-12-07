Українські військові за ніч збили 14 дронів Shahed – командування ПС ЗСУ

У ніч із 6 на 7 грудня російські окупанти атакували Україну із застосуванням дронів-камікадзе Shahed-136/131, які рухалися орієнтовно з південно-східного напрямку, повідомляє командування Повітряних сил Збройних сил України.

"Підрозділами протиповітряної оборони повітряного командування "Схід" Повітряних сил знищено 11 "шахедів", ще 3 дрони на східному напрямку збило ППО Сухопутних військ", - зазначається у повідомленні у фейсбуці.

Крім того, сили ППО збили один БПЛА "Орлан-10" та ще два ворожі безпілотники оперативно-тактичного рівня (тип уточнюється).

Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 22 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також чотирьох ударів по позиціях зенітних ракетних комплексів противника.