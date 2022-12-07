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00:26 07.12.2022

США не надає Україні зброї для завдання ударів по території Росії

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США не надає Україні зброї для завдання ударів по території Росії

Сполучені Штати не надавали Україні такого озброєння, яке б дозволяло їй завдавати ударів по території Росії, а також не заохочувало Київ вдаватися до подібних дій, повідомляє "Європейська правда", посилаючись на представника Державного департаменту США Неда Прайса.

"Як раніше казав президент, ми не надаємо Україні коштів для ударів за межами її кордонів, ми не заохочуємо Україну до ударів за межами її кордонів. Ми робимо все, що робить і світ, для підтримки України, її незалежності, суверенітету та територіальної цілісності" – цитує інтернет-видання слова Прайса, сказані під час брифінгу у вівторок.

За його словами, США надало Україні лише оборонне озброєння, необхідне їй для захисту власної території.

"З початку, і ще навіть до незаконного, віроломного вторгнення Росії в Україну 24 лютого США надавали Україні саме те, чого вони потребують захисту свого суверенітету та територіальної цілісності", - наголосив представник Держдепу.

Теги: #рф #сша #україна #зброя

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