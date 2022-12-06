Події

21:25 06.12.2022

Доступна потужність у Києві у вівторок була на рівні 62-67% від типового споживання

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Доступна потужність у Києві у вівторок була на рівні 62-67% від типового споживання

Доступна потужність у Києві у вівторок була на рівні 62-67% від типового споживання, у столиці продовжують діяти екстрені відключення, повідомив голова постачальника енергоресурсів YASNO Сергій Коваленко.

"Фактично остання атака відкинула нас десь на тиждень тому. Але я сподіваюся, що ми скоро повернемось до стабілізаційних графіків", - написав Коваленко на своїй сторінці у фейсбуці.

За його словами, зараз активно триває робота з ОСББ та ЖЕК житлових будинків, які приєднані до критичної інфраструктури, і не відключалися разом із усім містом.

"Вже по 474 будинках є рішення - керуючі компанії готові у разі екстрених або стабілізаційних відключень самостійно вимикати. Я вдячний міській владі за таке непросте рішення. В умовах значних обмежень головна мета надати електроенергію саме критичній інфраструктурі, а решту розподілити рівномірно серед населення", - зазначив Коваленко.

Глава YASNO також уточнив, що на сьогодні більш ефективний зворотний зв'язок із "ДТЕК Київські електромережі" здійснюється через соціальні мережі, а не контакт-центри.

"Так ви можете гарантовано отримати відповідь. Звернутися через чат швидше, тому що контакт-центр має доступ до тієї ж інформації, що й ви. Тому йому потрібно пройти щонайменше такий самий шлях або запросити додаткову інформацію", - пояснив він.

"Наголошую: не потрібно дзвонити нам чи колегам з енергомережевих компаній у контакт-центри всім під'їздом чи будинком. Більш ефективним буде шлях, коли ваш голова ОСББ або відповідальний із ЖЕК звернеться до "мережі" за допомогою їхніх професійних каналів зв'язку, оперативно проінформує колег, і так само швидко та централізовано отримає інформацію про перебіг ремонтних робіт", - резюмував Коваленко.

 

 

Теги: #київ #енергопостачання

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