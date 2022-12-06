Антикорупційні органи повідомили про підозру бізнесмену Кауфману та екснардепу Грановському, які контролювали чиновників Одеської міськради

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) та Національне антикорупційне бюро (НАБУ) повідомили про підозру учасникам злочинної організації, яка тримала під контролем чиновників Одеської міськради, повідомляє САП.

"6 грудня 2022 року за процесуального керівництва прокурорів САП детективи НАБУ повідомили про підозру трьом учасникам злочинної організації, яка тримала на контролі посадовців Одеської міської ради, бюджетні витрати міста, діяльність місцевих комунальних підприємств та вчиняла інші корупційні злочини", - йдеться у повідомленні у телеграм-каналі у вівторок.

У повідомленні уточнюється, що дії бізнесмена та народного депутата України IV скликання, яких слідство вважає організаторами злочинної схеми, кваліфіковано за ч. 1 ст. 255 (створення злочинної організації), ч. 3 ст. 369 КК (неправомірна вигода посадовій особі) України, довіреній особі інкриміновано ч. 2 ст. 255 та ч. 3 ст. 369 КК України.

"Слідством установлено, що з осені 2021 року учасники злочинної організації контролювали питання забудови в Одесі, розпорядження коштами місцевого бюджету, а також діяльність комунальних підприємств та їхню взаємодію з приватним сектором ринку. Фактично злочинна організація тримала під контролем усі значні бюджетні витрати Одеси та погоджувала основні питання порядку денного сесій Одеської міської ради", - інформують у САП.

У прокуратурі уточнюють, що для реалізації злочинних дій фігурнати налагодили процес системного підкупу чиновників та депутатів місцевої ради, які забезпечували ухвалення необхідних рішень органом місцевого самоврядування.

Наразі правоохоронці вирішують питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу, встановлюють усіх учасників злочинної організації.

У повідомленні САП не зазначено імен підозрюваних, як повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" джерело в правоохоронних органах, ідеться про бізнесмена Бориса Кауфмана та екснардепа Олександра Грановського.

Джерело: https://t.me/sap_gov_ua/963