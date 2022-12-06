Події

15:47 06.12.2022

Антикорупційні органи повідомили про підозру бізнесмену Кауфману та екснардепу Грановському, які контролювали чиновників Одеської міськради

2 хв читати
Антикорупційні органи повідомили про підозру бізнесмену Кауфману та екснардепу Грановському, які контролювали чиновників Одеської міськради

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) та Національне антикорупційне бюро (НАБУ) повідомили про підозру учасникам злочинної організації, яка тримала під контролем чиновників Одеської міськради, повідомляє САП.

"6 грудня 2022 року за процесуального керівництва прокурорів САП детективи НАБУ повідомили про підозру трьом учасникам злочинної організації, яка тримала на контролі посадовців Одеської міської ради, бюджетні витрати міста, діяльність місцевих комунальних підприємств та вчиняла інші корупційні злочини", - йдеться у повідомленні у телеграм-каналі у вівторок.

У повідомленні уточнюється, що дії бізнесмена та народного депутата України IV скликання, яких слідство вважає організаторами злочинної схеми, кваліфіковано за ч. 1 ст. 255 (створення злочинної організації), ч. 3 ст. 369 КК (неправомірна вигода посадовій особі) України, довіреній особі інкриміновано ч. 2 ст. 255 та ч. 3 ст. 369 КК України.

"Слідством установлено, що з осені 2021 року учасники злочинної організації контролювали питання забудови в Одесі, розпорядження коштами місцевого бюджету, а також діяльність комунальних підприємств та їхню взаємодію з приватним сектором ринку. Фактично злочинна організація тримала під контролем усі значні бюджетні витрати Одеси та погоджувала основні питання порядку денного сесій Одеської міської ради", - інформують у САП.

У прокуратурі уточнюють, що для реалізації злочинних дій фігурнати налагодили процес системного підкупу чиновників та депутатів місцевої ради, які забезпечували ухвалення необхідних рішень органом місцевого самоврядування.

Наразі правоохоронці вирішують питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу, встановлюють усіх учасників злочинної організації.

У повідомленні САП не зазначено імен підозрюваних, як повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" джерело в правоохоронних органах, ідеться про бізнесмена Бориса Кауфмана та екснардепа Олександра Грановського.

Джерело: https://t.me/sap_gov_ua/963

Теги: #одеса #набу #сап #кауфман #грановский

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:03 06.12.2022
В Одесі перезапущені та працюють усі районні котельні, малі котельні не працюють через відсутність електропостачання - міськрада

В Одесі перезапущені та працюють усі районні котельні, малі котельні не працюють через відсутність електропостачання - міськрада

20:59 05.12.2022
В Одесі не працює електротранспорт, немає тепла та води, планується організація її підвезення – мер

В Одесі не працює електротранспорт, немає тепла та води, планується організація її підвезення – мер

15:53 05.12.2022
Антикорупційні органи викрили злочинну організацію, яка взяла під контроль Одеську міськраду

Антикорупційні органи викрили злочинну організацію, яка взяла під контроль Одеську міськраду

15:08 05.12.2022
В Одесі знеструмлено всі насосні станції та резервні лінії, водопостачання відсутнє - "Інфоксводоканал"

В Одесі знеструмлено всі насосні станції та резервні лінії, водопостачання відсутнє - "Інфоксводоканал"

17:16 04.12.2022
В Одеській області контрольовано знищили якірну міну, винесену штормом на узбережжя

В Одеській області контрольовано знищили якірну міну, винесену штормом на узбережжя

19:38 02.12.2022
В Одесі вибухнули вибухонебезпечні предмети, які перевозили в багажнику, 7 людей постраждали

В Одесі вибухнули вибухонебезпечні предмети, які перевозили в багажнику, 7 людей постраждали

17:39 02.12.2022
В Одесі стався вибух, очевидці повідомляють про вибух гранати - ЗМІ

В Одесі стався вибух, очевидці повідомляють про вибух гранати - ЗМІ

07:09 02.12.2022
Пам'ятник Катерині II приберуть із центру Одеси

Пам'ятник Катерині II приберуть із центру Одеси

16:21 29.11.2022
Зеленський запропонував кандидатуру Одеси для проведення Всесвітньої виставки у 2030 році

Зеленський запропонував кандидатуру Одеси для проведення Всесвітньої виставки у 2030 році

11:57 29.11.2022
Агента ФСБ, який вивісив в Одесі російський прапор, засуджено до 15 років позбавлення волі

Агента ФСБ, який вивісив в Одесі російський прапор, засуджено до 15 років позбавлення волі

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Запас високоточного ракетного озброєння в РФ добігає кінця - Буданов

У День ЗСУ Україна повернула з полону 60 військовослужбовців

В Україну повернули тіла 49 полеглих захисників

Ми пишаємося ЗСУ - Зеленський зі Слов'янська

Президент більше спілкується із західними журналістами, тому що ми залежні від постачання зброї з країн-партнерів - Никифоров

ОСТАННЄ

Російські окупанти обстріляли Херсон, загинув працівник водоканалу – міськрада

Фонд Говарда Баффета надасть Україні генератори великої потужності на суму $30 млн - Кулеба

Приблизно половина Київської області залишається без світла - голова ОВА

Посольства України в Румунії та Данії отримали пакунки з погрозами - Кулеба

СБУ: Брат ексдепутата Царьова отримав реальний термін ув'язнення і проситься на обмін

Запас високоточного ракетного озброєння в РФ добігає кінця - Буданов

Ми і далі надаватимемо допомогу більш ніж 85 тис. українців, які залишаються наразі в Молдові - Гаврилиця

У День ЗСУ Україна повернула з полону 60 військовослужбовців

Війна в Україні забрала життя щонайменше 6702 цивільних, ще 10479 поранено – ООН

На сьогодні основою української ППО є "Бук-М1" та С-300 - речник Командування ПС ЗСУ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА