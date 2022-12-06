Події

15:40 06.12.2022

Фонд Говарда Баффета надасть Україні генератори великої потужності на суму $30 млн - Кулеба

1 хв читати
Фонд Говарда Баффета надасть Україні генератори великої потужності на суму $30 млн - Кулеба

Фонд Говарда Баффета надасть Україні енергетичне обладнання, перша партія генераторів прибуде до України наступного тижня, повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Я вдячний фонду Говарда Баффета, який надасть Україні енергетичне обладнання – генератори великої потужності на суму $30 млн. Перша партія – вісім генераторів – прибуде до України наступного тижня", – сказав Кулеба на брифінгу у вівторок.

Він також поінформував, що Нідерланди виділили 26 надпотужних трансформаторів, запчастини та обладнання. У свою чергу Міністерство клімату та довкілля Польщі передало 42 км кабелю, 259 трансформаторів, обмежувачі потоку, роз'єднувачі.

"Усе обладнання очікує технічної оцінки й готується до відправлення в Україну", - повідомив міністр.

Окрім того, планується відправлення в Україну низки потужних трансформаторів від Чехії.

Теги: #баффет #генератори

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:53 02.12.2022
Уряд звільнив імпорт комплектувальних для виробництва генераторів від ПДВ та мита

Уряд звільнив імпорт комплектувальних для виробництва генераторів від ПДВ та мита

20:27 02.12.2022
Віцепрем'єр Кубраков очолить координаційний штаб щодо генераторів та пального

Віцепрем'єр Кубраков очолить координаційний штаб щодо генераторів та пального

17:01 02.12.2022
Уряд звільнив імпорт комплектувальних для виробництва генераторів від ПДВ та мита

Уряд звільнив імпорт комплектувальних для виробництва генераторів від ПДВ та мита

19:18 01.12.2022
"БРСМ-Нафта" має намір оснастити генераторами понад 80% АЗК

"БРСМ-Нафта" має намір оснастити генераторами понад 80% АЗК

13:48 26.11.2022
Канада виділяє 10 млн канадських доларів на генератори для України

Канада виділяє 10 млн канадських доларів на генератори для України

15:55 25.11.2022
Корея надасть Україні високопотужні генератори

Корея надасть Україні високопотужні генератори

11:58 25.11.2022
Франція відправляє в Україну 100 потужних генераторів - глава МЗС

Франція відправляє в Україну 100 потужних генераторів - глава МЗС

05:19 25.11.2022
Європейська програма "Генератори надії" дасть змогу використати можливості горизонтальної співпраці в ЄС і забезпечити Україну необхідним енергообладнанням

Європейська програма "Генератори надії" дасть змогу використати можливості горизонтальної співпраці в ЄС і забезпечити Україну необхідним енергообладнанням

11:43 23.11.2022
Держмитслужба заявляє про відсутність обмежень на пільгове ввезення генераторів, роз'яснює порядок їх декларування

Держмитслужба заявляє про відсутність обмежень на пільгове ввезення генераторів, роз'яснює порядок їх декларування

21:30 22.11.2022
Імпорт генераторів у листопаді досяг 136 тис. одиниць, понад чверть – за пільгою – депутат

Імпорт генераторів у листопаді досяг 136 тис. одиниць, понад чверть – за пільгою – депутат

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Антикорупційні органи повідомили про підозру бізнесмену Кауфману та екснардепу Грановському, які контролювали чиновників Одеської міськради

Запас високоточного ракетного озброєння в РФ добігає кінця - Буданов

У День ЗСУ Україна повернула з полону 60 військовослужбовців

В Україну повернули тіла 49 полеглих захисників

Ми пишаємося ЗСУ - Зеленський зі Слов'янська

ОСТАННЄ

Антикорупційні органи повідомили про підозру бізнесмену Кауфману та екснардепу Грановському, які контролювали чиновників Одеської міськради

Приблизно половина Київської області залишається без світла - голова ОВА

Посольства України в Румунії та Данії отримали пакунки з погрозами - Кулеба

СБУ: Брат ексдепутата Царьова отримав реальний термін ув'язнення і проситься на обмін

Запас високоточного ракетного озброєння в РФ добігає кінця - Буданов

Ми і далі надаватимемо допомогу більш ніж 85 тис. українців, які залишаються наразі в Молдові - Гаврилиця

У День ЗСУ Україна повернула з полону 60 військовослужбовців

Війна в Україні забрала життя щонайменше 6702 цивільних, ще 10479 поранено – ООН

На сьогодні основою української ППО є "Бук-М1" та С-300 - речник Командування ПС ЗСУ

В Україну повернули тіла 49 полеглих захисників

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА