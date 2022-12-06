Посольства України в Румунії та Данії отримали пакунки з погрозами - Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив про ще два нові випадки погроз українським посольствам.

"Проти українських посольств і консульств була розгорнута кампанія терору та залякування. Пакунок з вибухівкою у Мадриді, закривавлені листи з очима тварин в інших столицях – можу лише повторити для всіх ворогів української дипломатії та України: вам не вдасться злякати чи зупинити нас", - сказав міністр на брифінгу у вівторок.

Також глава МЗС повідомив про нові випадки відправлення до українських посольств небезпечних пакунків.

"Сьогодні додалися наші посольства в Румунії та посольство України в Данії. Усіх, хто продовжує надсилати ці пакунки, тероризувати наші посольства, прошу розслабитися і не витрачати свій час та гроші на поштові марки. Нічого ви цим не досягнете", - заявив Кулеба.

Раніше речник МЗС Олег Ніколенко повідомив, що загалом уже налічується 21 випадок погроз українським посольствам і консульствам у 12 країнах.